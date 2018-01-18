Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Sıla Oğraş’ı doğum gününde unutmadı. 12 yaşına giren Sıla’yı evinde ziyaret eden Başkan Çerçi, onunla birlikte pasta kesti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kendisine en büyük destekçim diyen ve küçük yaşına rağmen uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Sıla Oğraş’a doğum gününde unutmadı. 12 yaşına giren genç kızı evinde ziyaret eden Başkan Çerçi, Sıla’ya sürpriz yaptı. Sıla ve kardeşiyle birlikte pasta kesen Belediye Başkanı Çerçi, doğum günü hediyesini verdi. Başkan Mehmet Çerçi’yi çok sevdiğini söyleyen Sıla Oğraş, sürpriz karşısında çok duygulandı. “Onu çok seviyorum“ diyen genç kız duygularını şu sözlerle ifade etti: “Başkan amcamın bende yeri çok farklı. İletişime geçtiğimiz günden bu yana beni defalarca ziyaret etti. Bu gün doğum günüm, Yaptığı sürpriz beni çok duygulandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum“