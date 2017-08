Çekirdeksiz kuru üzüm sezonu açılışı dolayısıyla bir basın açıklaması yapan CHP’nin çiftçi Milletvekili Mazlum NURLU çekirdeksiz kuru üzüm ihracatına da ihracat teşvik pirimi verilmesi gerektiğini belirtti.

Geçen yıl İzmir Ticaret Borsası tarafından kuru üzüm rekoltesi tahmininin abartılı şekilde çok yüksek açıklanması ve TARİŞ’in alım fiyatını geç açıklaması yüzünden önce fiyatların düşük olacağı algısı yaratılmış ve üreticinin elindeki ürünü yok pahasına tüccara satmak zorunda bırakıldığını söyleyen Mazlum NURLU bu yıl çiftçilerin daha dikkatli olması ve spekülatörlerin oyununa gelmemeleri gerektiğini savundu.

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli çekirdeksiz kuru üzüm üretim merkezi olan Manisa ve ilçeleri olduğunu belirten Mazlum NURLU yaptığı açıklamada;

313 bin ton olarak açıklanan rekolteye rağmen, ihracatın haziran ayı itibariyle 220 bin tonda kaldığını ve yıllık iç tüketimin ise en iyi tahminle 40 bin ton dolayında olduğunu düşünürsek rekolteyi yüksek açıklayan spekülatörlerin nasıl bir dolap çevirdiğini daha iyi anlarız.

Çünkü fiyatların düşmesi nedeniyle kuru üzüm ihracatı miktar bazında %36 artarken, ihracat geliri sadece % 2 artmıştır.

Yani ihracattaki artış, çiftçinin cebine yansımamıştır.

Mazot, gübre, ilaç ve diğer girdi fiyatları artmakta ve maliyetler yükselmektedir. Buna rağmen üzüm fiyatları yıllardır hiç artmadan aynı seviyede durmaktadır.

Çünkü halen tonu 2.400 dolar civarında olan çekirdeksiz kuru üzüm dünya fiyatı baz alındığında çiftçinin üzümünün daha fazla para etmesi gerekmektedir. Buna göre bu yıl kuru üzüm fiyatının en az 6.00 TL civarında olması gerekmektedir.

Çiftçilik yapan ve üzüm üreten bir Milletvekili olarak, çiftçilerimizin yaşadığı sorunları ve sıkıntıları aynen birebir yaşamaktayım.

Bu nedenle çiftçimizin Meclisteki sesi olmaya çalışıyor ve çözüm önerilerimi her fırsatta dile getiriyorum.

Bu amaçla;

– Kuru üzüm arzını azaltmak için, yaş üzüm ihracatı olanaklarının geliştirilmesi

– Sofralık yaş üzüm ihracatına verilen destekten, çiftçinin de yararlanması,

– Kuru üzüm ihracatına da teşvik verilmesi,

– TARİŞ’in desteklenerek alım fiyatını sezon başında daha üzüm sergiden kalkmadan açıklanması,

– Açığa üzüm dökülmemesi,

– Lisanslı Depoculuk Sisteminin hayata geçirilmesi,

– Okul üzümü akıl üzümü projesinin tekrar hayata geçirilmesi,

– Rekolte, kalıntı, hastalık ve pazarlama gibi önemli konularda açıklamaları sadece resmi kurumların yapması,

– İhracatçının alivre satış yaparken dünya fiyatlarını baz alması,

– Üzüm piyasasının gözünü para hırsı bürümüş kişilere bırakılmaması konularında;

Hükümet başta olmak üzere, üretici birlikleri, ziraat odaları, borsalar, ihracatçılar, kooperatifler ve tüm Manisa Milletvekillerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Eğer Manisa çiftçisi de emeğine ve ürününe sahip çıkarsa, çekirdeksiz kuru üzüm değerinden satılacaktır.

Üzüm üreticisi çiftçi bir Milletvekili olarak başta ben olmak üzere diğer Manisa Milletvekillerimizle birlikte çiftçilerimiz için yapılacak her türlü çalışmaya destek veremeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim ifadelerine yer verdi.

Mazlum NURLU; 2017-2018 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun bereketli olmasını, vatan ve toprak sevgisiyle her koşulda üretmeye devam eden cefakar çiftçilere ürünü ve kazancı bol bir sezon diledi.