Turgutlusporlu yöneticilerle her konuda anlaşan başarılı savunma oyuncusu Semih Durmuş için Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan red cevabı gelmesi ilçede şok etkisi yarattı.

TFF 3.lig 2.grup temsilcisi Turgutluspor’un prensip anlaşmasına vardığı Semih Durmuş’ta pürüz çıktı.

Turgutlusporlu yöneticilerle her konuda anlaşan başarılı savunma oyuncusu için Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan red cevabı gelmesi ilçede şok etkisi yarattı. Manisa BBSK forması giyen Semih ile el sıkışan Turgutluspor yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetiminden gelen vazgeçtik haberi üzerine şok yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa BBSK Başkanı Mevlüt Aktan ile bir görüşme yaptı. Ara transfer döneminde Turgutluspor’un bazı bölgelerde oyuncu ihtiyacı olduğunu ve bu konuda kendilerine öneri de bulunup bulunmayacaklarını görüşen Şirin, kulüp başkanı Mevlüt Aktan’dan olumlu görüş aldı. Alınan haber doğrultusunda Turgutluspor yönetimi harekete geçti ve önerilen 3 ismi teknik heyete sundu. Teknik heyette önerilen 3 isimden biri olan genç savunma oyuncusu Semih Durmuş’u takımda görmek istediklerini yönetime bildirdi. Yönetim, teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda savunma oyuncusu Semih Durmuş ile görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz Salı günü oyuncunun Turgutluspor ile sözleşme imzalayacağı beklenirken Manisa BBSK yetkililerinden gelen telefon Turgutluspor yönetimini şok etti. Manisa BBSK yönetimi Turgutluspor kulübünü arayarak transferde pürüz çıktığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Manisa BBSK’nın bu anlaşılmaz yaklaşımı Turgutlu’da Turgutluspor taraftarının büyük tepkisini çekti. Geçtiğimiz yıllarda Turgutluspor formasıyla yıldızı parlayan kaleci Fatih Demirlek, savunma oyuncusu Abdülsamet Öz gibi oyuncuları bedelsiz olarak Manisa BBSK’ya veren Turgutluspor yönetimi Semih Durmuş transferinde çıkan pürüzün neyden kaynaklandığını bilmediklerini, Semih Durmuş isminin Manisa ekibi tarafından kendilerine önerildiğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un anlamsız tutumu ilçede olumsuz hava oluştururken Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuya duyarsız kalması ve iddiaya göre “haberim yok” demesi Semih Durmuş transferine kim tarafından taş koyulduğu sorularını akla getirdi.

Turgutlu’da forma giymek isteyen savunma oyuncusu Semih Durmuş transferinde çıkan pürüzün hangi sebeple ve kim tarafından çıkarıldığı ise Turgutlu’da merak konusu oldu.