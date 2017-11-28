Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayarları artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ancak elimizden adeta düşüremediğimiz bu cihazlar hatalı kullanıldıklarında baş ağrısından göz hastalıklarına kadar çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyorlar. Üstelik uzun dönemde boyun ve bel fıtıkları gibi çok daha önemli sorunlara da yol açabiliyorlar. Bu cihazlardan cep telefonları ve tabletler özellikle boynumuzu etkilerken, kucağa alınarak veya yüzüstü yatılarak kullanılan dizüstü bilgisayarlar da belimizi fazlaca zorluyor. İşte bu noktada hemen herkesin aklına şu soru takılıyor; teknolojik cihazları kullanırken hangi hataları yapıyoruz? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu teknolojik cihazları kullanırken yaptığımız hataları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Dikkat! Bel ve boyun fıtığı yapıyor

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarları hatalı bir pozisyonda kullanmak uzun dönemde omurgayı destekleyen kasları ve bağları fazlaca zorladığı gibi, omurlar arasındaki disklerde erken dejenerasyona neden olabiliyor. Böylece hem disk yapısı bozulabiliyor, hem de zaten bozuk olan yapıyı destekleyecek kas-bağ dokusu yetersiz kalabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu “Bunun sonucunda‘fıtık’ olarak bilinen, diskin bulunduğu yerden arkaya veya yana kayması durumu oluşabiliyor” uyarısında bulunuyor.

Hata: Cep telefonuyla konuşurken telefonu kulakla omuz arasında sıkıştırarak uzun süreli konuşmalar yapmak

Doğrusu: Telefonla konuşurken mümkünse kulaklık kullanın. Kulaklık kullanmıyorsanız telefon konuşmanızı mümkün olduğu kadar kısa tutun.

Hata: Cihazın ekranına uzun süre eğilerek bakmak

Doğrusu: Ekrana 20 dakikadan daha uzun süre eğilerek bakmayın. Bu pozisyonda çalışmak zorundaysanız boyun kaslarınızı esnetecek olan ve masa başında yapılabileceğiniz egzersizleri tekrarlayın.

Hata: Sırt eğik ve desteksiz bir şekilde oturmak

Doğrusu: Teknolojik cihazları kullanırken sırtınız dik pozisyonda ve bir yastıkla desteklenmiş şekilde oturun. Ayaklarınız yere tam değmeli, koltuğunuzun veya sandalyenizin yüksekliği diz ile kalçanız 90 derece duracak pozisyonu sağlayacak şekilde olmalı. Diz üstü bilgisayar kullanırken fazlaca öne eğilmeyi önlemek için masa üstünde ve altında cihazı yükselten bir destek kullanın.

Hata: Cihazı yere veya yatağa koyup yüz üstü yatarak kullanmak

Doğrusu: Cihazları yüz üstü yatarak değil, oturur pozisyonda kullanmanız çok önemli. Çünkü bu pozisyon boynu geriye doğru fazlaca zorlayarak bu bölgedeki bağ ve kapsüllerin gerilmesine neden oluyor. Bu da uzun dönemde omur biyomekaniğinin bozulmasına ve fıtıklara yol açabiliyor.

Hata: Göz hizasının altında tutmak

Doğrusu: Cihazı göz hizasının altında tutmak da yaptığımız hatalardan biri. Tıpkı boynun fazla arkaya doğru zorlanması gibi öne doğru zorlanması da omurgayı destekleyen yumuşak dokuları zedeleyerek dizilimi bozabiliyor. Bu nedenle cihazın ekranı tam karşıda ve yüksekliği göz seviyenizde olmalı.

Hata: Uzun süre hareketsiz bir şekilde kullanmak.

Doğrusu: Teknolojik cihazları kullanırken mola vermeyi ihmal etmeyin. Her saat başı 5-10 dakikalık germe-esneme egzersizleri, 5 dakikalık kısa ofis içi yürüyüşü dönüşümlü olarak yapmayı alışkanlık haline getirin. Teknolojik cihazların kullanımı dışında kalan saatlerde boyun-sırt-bel omurlarınızı destekleyen, kasların esneklik ve gücünü arttıran egzersizler uygulamayı ihmal etmeyin.