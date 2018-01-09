Başkan Şirin, “Gecesini Gündüzüne Katan Basın Emekçilerinin Günü Kutlu Olsun”

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Şirin, “Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmaz unsurlardan biri olan, zor şartlar altında da olsa görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye gayret ederek, toplumumuzun haberdar edilmesinde önemli bir rol üstlenen gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.

Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 1961 yılında yürürlüğe girdiği 10 Ocak’ın, o tarihten sonra “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi, “Bu önemli gün, basın mensuplarının sorunlarının dile getirilebildiği ve aynı zamanda önemli bir meslek gurubu içerisinde yer aldıklarına dair farkındalık yaratan bir gündür. Zor şartlar altında da olsa görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye gayret ederek, halkın bilgilendirilmesinde çok önemli bir rol üstlenen dürüst ve özgür çalışan gazeteciler, çağdaş demokrasiler için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Hatta demokrasilerde dördüncü güç olarak anılmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözüyle gerçek anlamını bulan gazetecilik mesleği, halkımızın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev ifa etmektedir. Yerel yönetimler olarak bizlerin de halkımıza vizyonumuzu ve misyonumuzu çok daha etkin aktarmakta, hizmet ve yatırımlarımızı halkımızın menfaati doğrultusunda kullandığımızı anlatmakta gazetecilerimizin yadsınamaz emekleri vardır. İlçemizin kalkınmasına, tanıtılmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde yerine getireceklerine inanıyorum. Köklü demokrasiye ulaşılmak ve çağdaş bir ülke haline gelmek adına gerçeklerin yazılıp, konuşulduğu, toplumun doğru haber alma hakkının korunduğu temennilerimizle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, gecesini gündüzüne katarak kutsal bir vazifeyi yerine getiren tüm basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum”