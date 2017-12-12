CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka; “Rahmetli Kamer Genç Fethullah Gülen’e FETO diye meclis kürsüsünden seslenirken, bu ülkenin başına bela olacağını söylerken üzerine yürüyen Yunusemre Belediyesi’nde Belediye Başkanlığı yapıyor.”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, partisinin Ataşehir Belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili konuştu, Yunusemre Belediyesi’ni hedef gösterdi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı koltuğuna yaklaşık bir hafta önce oturan Güngör Serdar Bozyaka, düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalar yaptı. Bozyaka, geçtiğimiz Cuma günü görevden alınan CHP’li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi savundu, yapılan hamlenin gündem değiştirme amaçlı olduğunu belirtti.

Partililerin de katılımıyla CHP Yunusemre İlçe binasında basının karşısına geçen Bozyaka, “Bu operasyon Man Adası belgelerine yönelik bir misillemedir. İktidar Man Adası belgelerinin yarattığı sarsıntıyı CHP’li belediyelerde de yolsuzluk var algısıyla sıfırlamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kendi belediye başkanlarını bir gerekçe göstermeden görevden alan ama bu belediye başkanları üzerindeki yolsuzluk şaibesini kaldıramayan iktidar, CHP’li belediyelere de yönelerek aklınca bir denge sağlamaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

“YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIYOR”

Ataşehir Belediyesi’nin her türlü denetimden alnını akıyla çıktığını ifade eden Bozyak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu operasyon yavuz hırsızın ev sahibini bastırma operasyonudur. Ataşehir Belediyesi’ne belediye personelinden çok İçişleri Bakanlığı personeli ve savcılar geldi gitti. Didiklenmeyen, araştırılmayan bir şey kalmadı. Olmayan delil karartılmaz. Ankara’yı parsel parsel satanlara bir tek soruşturma dahi açılmazken Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan 2019 yerel seçim korkusudur. Bizim belediye başkanlarımız onlarınki gibi değil. Ağlayarak koltuklarını terk etmeyecekler, istifa etmeyecekler. Çünkü biz her kuruşun hesabını veririz. Bizim defterimizde namuslu olmak yazılıdır. Ankara’yı parsel parsel satan, İstanbul’a ihanet eden, FETÖ’ nün imamı AKP’li belediye başkanları ‘gördükleri lüzum üzerine’ istifa edip törenle çiçekle gitsin, bizimkiler kamu gücünü alçakça kullananların yalanı, iftirası ile. Yok öyle yağma! Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar kavga vereceğiz. Şimdi basın aracılığıyla soruyoruz. İçişleri Bakanına, hangi evrakı istediniz de, Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de o belgeyi vermedi? Türkiye’de siyaset yapan herkes, başta CHP milletvekilleri, belediye başkanları olmak üzere AKP, MHP ve HDP’ li belediye başkanları, milletvekilleri ve elbette Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın. Var mı o cesaret?”

“GÖREVDEN ALACAKSANIZ YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANINI ALIN”

Açıklamasının devamında Yunusemre Belediyesi’ne yüklenen Bozyaka, “Eğer bir Belediye Başkanını görevden almak istiyorsanız. Size adres veriyorum. Akmescit Mahallesi, İzmir Caddesi, No:311 Yunusemre /Manisa/Yunusemre Belediyesi. Rahmetli Kamer Genç Fethullah Gülen’e FETO diye meclis kürsüsünden seslenirken, bu ülkenin başına bela olacağını söylerken üzerine yürüyen kişi bu adreste Belediye Başkanlığı yapıyor. Belediye başkan yardımcıları sürekli değişiyor. Daire müdürleri görevden alınıyor ama başkan hala yerinde ikamet ediyor. Bu memlekete bir iyilik yapmak istiyorsanız bu adreste yönetilemeyen bir belediye var. Bütçe açığı çok yüksek, iki taziye çadırı dışında bir çalışması bulunmayan bir belediye var. Bu belediyede her şey proje aşamasında, yapılan somut bir çalışma yok. Bu belediye Yunusemre ilçemize bir çivi bile çakamadı. İlla bir belediye Başkanını görevden alacaksanız buyurun bu adrese memlekete hayırlı bir iş yapmış olursunuz.