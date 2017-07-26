- VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
- BAŞKAN ŞİRİN: DEV PROJE BAŞLIYOR
- YENİ İŞ MAKİNELARI TESLİM ALINDI
- BIS Çalışmaları aralıksız sürüyor
- ÇIKRIKÇI KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI
- CHP’DEN YENİ KOMUTAN’A HOŞGELDİN ZİYARETİ
- SÜRÜCÜ REFÜJE ÇIKTI 1’i BEBEK 3 YARALI
- SAADET PARTİSİ’NDEN BASIN’A KUTLAMA
- KAYABAŞ: ORHAN İNSANLARI CHP’Lİ, AKP’Lİ, MHP’Lİ DİYE AYRIŞTIRMASIN
- 10 YIL YATARI OLAN ZANLI YAKALANDI
- ORHAN’DAN KAYABAŞ’A CEVAP
- KASABA İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
- İTİRAZ REDDEDİLDİ, KAVŞAK PROJESİ START ALIYOR
- KAYABAŞ; “BELEDİYE UYUYOR AĞAÇLAR KURUYOR”
- GEDİZLİ;”BİRİSİ CENGİZ ERGÜN’E TURGUTLU’YU HATIRLATSIN”
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