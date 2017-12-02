Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme adına ‘Uçan Hayaller Gülen Yüzler’ adı altında Turgutlu Belediyesi’nin başlattığı projede sponsorların desteğiyle Birgül Kondu’nun hayali gerçeğe dönüştü.

Uçan Hayaller Gülen Yüzler projesi kapsamında Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören Birgül Kondu’nun hayalini Turgutlu Belediyesi ve sponsor Luna Güzellik Salonu gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül yaptığı açıklamada, “Turgutlu Belediyesi ve Belediye Başkanımız Turgay Şirin’inde destekleriyle Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilen “Uçan Hayaller Gülen Yüzler” projesinin ilk etabında yazılan hayaller hayata geçirilmeye başlandı. Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi öğrencisi Birgül Kondu özel olimpiyatlarda yarışmakta ve en büyük hayali güzellik merkezine gitmekti. Bizler de Birgül’ün bu hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olduk. Dileğini uçuran diğer arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.