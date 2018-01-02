Turgutlu Belediyesi tarafından geride bıraktığımız 2017 yılında şehrin birçok cadde ve sokaklarında 100 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek ihtiyaç duyulan alanlara parke taşı döşeyeceklerini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Amacımız daha yaşanılabilir bir Turgutlu inşaa etmek. Bu doğrultuda da kullanıma uygun olmayan, trafiğe elverişsiz sokak ve caddelerimizi sil baştan yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

2017 yılında alt yapısı tamamlanmış cadde ve sokaklar üzerinde yenileme çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, bir yılda yaklaşık 90 sokak üzerinde 100 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde yaklaşık 90 sokak üzerinde 100 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdik. Bu sokaklarımızın içerisinde bizim 101 sokak projesine dahil olan sokaklarımız da var, onun dışında olan sokaklarımızda var. Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizce yürütülen bu çalışmalar devam edecek. Amacımız daha yaşanılabilir bir Turgutlu inşaa etmek. 2018 yılı içerisinde de parke taşı, asfalt ve bordür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Turgutlu’da eski, yıpranmış ve kullanımında zorluk çıkaran sokaklarımızın tamamını yenilemeyi hedefliyoruz. İlçemizin pek çok noktasında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.