Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından verilen işaret dili kursuna giden kursiyerler, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına sessiz kalmadı.

Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından verilen kurslardan biri de işaret dili kursu, bu kursa giden gençler son günlerde dünyanın gündemi olan ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına sessiz kalmadılar, tepkilerini kursta öğrendikleri işaret dili ile gösterdiler.

Turgutlulu kursiyerler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasını işaret diliyle protesto etti.

Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Gözde Sönmez, yaptığı açıklamada, Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına tepki göstermek amacıyla öğrencileriyle bir sunum hazırladıklarını söyledi.

Tepkilerini işaret dili ile dile getirdiklerini ifade eden Sönmez, “Tepkimizi bu şekilde dile getiriyoruz. Öğrencilerimiz ve Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi olarak bize destek çıkan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Daha sonra kursiyerler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasını işaret diliyle tepki gösterdi.