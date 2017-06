Ahmetli Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal proje ile yüzler gülüyor.

Ahmetli Belediyesi sosyal belediyecilik alanında geliştirdiği ve hayata geçirdiği projelerle vatandaşlardan tam no alıyor.

Ahmetli Belediyesi tarafından bir süre önce hayata geçirilen ‘ALO EVLAT’ ile ilçe bulunan ihtiyaç sahibi veya kimsesi olmayanların can dostu oluyor. İhtiyaçları gideriliyor, evde bulunanlara yaşlılara her türlü destek veriliyor.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan bu proje sayesinde Ahmetli’nin sosyal yardımlaşması ortaya çıktığını belirtti. Başkan Alhan, “Ahmetli’de ihtiyaç sahibi yaşlı genç, kimsesizlere ulaşmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için ‘Alo Evlat’ projesini hayata geçirdik. Bir süre önce hayata geçirdiğimiz Alo evlat projesi sayesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahipleri, kimsesiz yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alo Evlat ile bu vatandaşlarımıza evlat sıcaklığını hissettiriyoruz. Ahmetli’de yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizliyor, gezmek isteyenleri gezdiriyoruz, çarşıdan alışveriş yapmak isteyenleri de alışverişe götürüyoruz. Evlerinin temizliğini, boyasını yıkamasını yapıyoruz. Kimsesi olmayan yaşlılarımızın tıraşlarını, banyolarını yaptırıyoruz. Eskimiş ev eşyalarını yenileriyle değiştiriyoruz. Bu projemizi Ahmetli halkı da çok benimsedi ve şuan yaptığımız yardımların yüzde 90’nı vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor. Ahmetlililer bu projeye katkı sağlamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Hayır sever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, bu hizmetlerimizde desteklerini esirgemeyen hayır sever vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.Allah kabul etsin. İhtiyaç fazlası eşyalarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlerin fazlası onların eksiklerini gideriyor. Bize ulaşacakları irtibat numaramız 02367681020 bu numaradan ihtiyaç sahibi komşunuz, tanıdığınız için veya projemize destek için yardımda bulunabilirsiniz” dedi.

Ahmetli belediyesi sosyal projesi ile bir çok yüz güldürüyor.