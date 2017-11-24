Turgutlu’da ilkleri yaşatmayı felsefe edinen Bilgikent Okulları Türkiye’nin en büyük Atatürk Fotoğrafları arşivine sahip Hanri Benazus’u konuk etti.

Okuldan yapılan açıklama’ da; “21-23 Kasım günlerinde İlçemiz Okullarından Mehmet Altan Anaokulu, Uçan Balon Anaokulu, Şehit Sevda Güngör Anaokulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu, Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu, Orhan Polat Yağcı İlköğretim Okulu, TOKİ İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, TEV Cemile ve Samiye Bayar İlköğretim Okulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu, Hasan Üzmez Ortaokulu ve Gazi Ortaokulu’ndan yaklaşık 1500 öğrencinin katılımları ile gerçekleştirilen Atatürk ve Çocuk Sevgisi konulu söyleşi ve serginin ziyaret edilmesi ile bilgi ışığında sanata yönelik yolculuk yaptığımız yönetici, öğretmen ve tüm öğrencilere teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.