Turgutlu Öğretmenevi’nde yapılan Ak Parti ilçe danışma meclisi toplantısına katılan Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber MASKİ’yi eleştirdi.

AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplantısı, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli başkanlığında yapıldı. Turgutlu Öğretmenevinde yapılan toplantıya, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, İl Başkanı Berk Mersinli, İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Recai Berber, Manisa’nın iyi yönetilmediğini ve toplantının yapılacağı yere gelmek için adeta ilçeyi turlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yerel Yönetimler noktasında AK Parti’nin marka olduğunu belirten Berber, Şunları söyledi;”AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yerel yönetimlerin nasıl yönetileceğini herkese göstermiştir. Bugün AK Partili ve diğer partilerin belediyelerinin çalışmaların baktığınız zaman aradaki farkı gayet açık şekilde anlayabiliyorsunuz. Manisa’da Maski, bir yeri plansız ve programsız şekilde kazıyor ve gidiyor. Sonrasında ne olacağından, ya da yapılan çalışmalardan hiç kimsenin haberi dahi olmuyor. Maski, nasılsa ilçe belediyesi yapar diye işi olduğu gibi bırakıp gidiyor. Böyle yönetim olmaz.”dedi.

Türkiye’nin başta ABD ve onun yanlısı olan ülkeler tarafından köşeye sıkıştırılmak istendiği sözlerine ekleyen Berber;”Türkiye artık birilerinin ses yükseltmesi ile geri adım atan ülke değildir. Türkiye, bölgesinde ki her gelişmeye refleks gösteren ve ülkemize karşı tehlike hissettiği anda harekete geçen ülke konumundadır.”şeklinde konuştu.

Toplantıda, İl Başkanı Berk Mersinli ve İlçe Başkanı Mürşit Gedizli’de konuşma yaparken, partinin çeşitli kademelerinde daha önce görev yapanlara plaket verildi.