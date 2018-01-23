Turgutlu Belediyesi, internet haber sitemiz de ‘Taksiciler Böyle Çözümü Buldu’ başlığı ile gündeme gelen konuya dair açıklamada bulundu.

Son 1 yılda talep edilen 5 taksi durağından 4’ünün yerine getirilerek durakların taksici esnafının ve Turgutlu halkının hizmetine sunulduğunun belirtildiği açıklamada, habere konu Kent Taksi durağına dair ise mevcut bölgede kaldırım işgali oluşturmasını engellemek amacıyla gösterilen yeşil alanın esnaf tarafından kabul edilmemesinden dolayı konumlandırılamadığı belirtildi.

Turgutlu Belediyesi tarafından ‘Taksiciler Böyle Çözümü Buldu’ başlığı ile gündeme gelen konuya dair açıklamada şunlara yer verildi, “Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in göreve geldiği ilk günden bu yana hem esnafın hem de vatandaşın menfaatini gözetecek çalışmalar içerisinde ‘taksi durağı’ yapımları gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda talep edilen 5 durağın 4’ünün imalatı, konumlandırılması ve hizmete sunumu söz konusudur. Bu çalışmalar da Atatürk Mahallesi sınırları içerisindeki 5 Yol Taksi, Ergenekon Mahallesi Konutlar Taksi, İstiklal Mahallesi Efes Taksi ve Şehitler Mahallesi sınırları içerisindeki Adliye Taksi duraklarıdır. Habere bahse konu Turan Mahallesi Tütüncüler Sokak’ta bulunan Kent Taksi’nin kaldırım üzerine durak talebi ise Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tahkikatlarınca uygun bulunmamıştır. Taksici esnafı ile yapılan görüşmelerde esnafa PTT yanında bulunan yeşil alanın uygunluğu belirtilmiş olup, Turgutlu Belediyesi’nce önerilen yeşil alan ise esnaf tarafından reddedilmiştir. Bu konuda Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Başkanlığındaki kurumumuzun hem vatandaşların hem de esnafın menfaatini göz ettiğini önemle belirtiriz.