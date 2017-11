Turgutlu Belediyesi, Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi ile imzalanan işbirliği protokol gereği çalışanlarına, birinci derece yakınlarına Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi’nde %20 indirimle sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağladı.

Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi Başhekimi Kemal Nas, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Başkan Şirin ve Başhekim Nas arasında, belediye çalışanlarına ve birinci derecede yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için indirim protokolü imzalandı. Belediye çalışanlarına yönelik uygulanacak indirime yönelik konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Belediye personellerimiz adına Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi gibi bir kurum ile işbirliği protokolü imzalıyoruz. Protokolle birlikte belediyemiz personelleri ve birinci derece yakınlarının Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi’nden alacağı sağlık hizmetlerinde %20 indirim uygulanacak. Her işin başı sağlıktır düşüncesiyle hareket eden bir Belediye olarak çalışanlarımızın böyle bir hizmetten faydalanmasını sağlamış olacağız. Her iki kurum adına hayırlı olsun” dedi. Özel Turgutlu Odak Tıp Merkezi Başhekim Dr. Kemal Nas ise “Turgutlu Belediyesi gibi bir kuruma sağlık hizmetlerinde destek vereceğimiz için mutluyuz. Her iki kurum adına hayırlı olsun” şeklinde konuştu.