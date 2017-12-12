TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Güvenlik, İstihbarat ve Milli Savunma Komisyonları Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye’nin algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vekalet savaşlarının yaşandığı bu süreçte PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin bölgesel ve küresel güçler tarafından aktif olarak kullanıldığına vurgu yapan Baybatur, ülkenin bekası adına istihbaratın önemine işaret etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2018 yılı bütçesine ilişkin AK Parti Grubu adına söz alan Güvenlik, İstihbarat ve Milli Savunma Komisyonları Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, dünyanın şiddetli çatışmaların yaşandığı, ittifak ilişkilerinin değiştiği ve bölgelerin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye’ye yönelik her geçen gün artan iç ve dış tehditlerin de algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditler olarak karşımıza çıktığını söyledi. Vekalet savaşlarının yaşandığı Suriye ve Irak’ta otorite boşluğundan yararlanan bölgesel ve küresel güçlerin PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerini taşeron olarak kullanıldığını belirten Baybatur, bu durumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri olan yeni tehditleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Suriye ve Irak’ta kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiren Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, yurtdışında yürüttüğü faaliyetlerin ulusal güvenlik ve ülke menfaatleri açısından kritik önem arz ettiğinin altını çizen Baybatur, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, karmaşık ve çok boyutlu tehditlere karşı daha nitelikli cevap verebilen dünya ölçeğinde bir servis olma vizyonuna ve stratejik akıl üreten bir istihbarat kuruluşu olma misyonuna ulaşmasının ancak söz konusu tehdit trendlerine, usul ve yöntemlerini adapte edecek esneklik ve yeni yetenekler kazanmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. MİT Müsteşarlığı’nın FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin akamete uğratılmasındaki rolüne de değinen Baybatur, “Bylock sisteminin kodlarını kırarak, örgütün gizli iletişim sistemleri ve kullanıcılarını deşifre eden, birçok firari örgüt mensubunun Türkiye’ye iadesini sağlayan MİT Müsteşarlığımız, başarılı çalışmalarıyla örgütle mücadeleye önemli katkılar sağlamıştır” dedi. Türkiye ile kıyaslandığında İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin, çok daha az tehdit algılaması bulunmasına rağmen istihbarat servislerine oldukça geniş bütçe ayırdıklarına dikkat çeken Baybatur, ülkemizin bekası adına büyük önem arz eden Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2018 yılı bütçe ödeneğinin % 17 oranında arttırılmasını istedi.