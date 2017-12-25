TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu sözcülüğüne yeniden seçilen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a bir görevde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nden geldi. Baybatur, uluslararası kriz ve gerginlikleri siyasi diyalog yoluyla çözmeyi amaçlayan örgütün parlamento ayağında Türkiye’yi temsil edecek.

Kabul ettiği ilke ve normlar kadar, kendi idari ve örgütsel yapısı da siyasi düzeyde Bakanlar veya Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından alınan kararlara göre şekillen AGİT, 57 Devlet ile Akdenizli ve Asyalı İşbirliği Ortağı ülkelerden oluşuyor. AGİT amacı itibariyle güvenliğin üç boyutunda (siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani) standartlar geliştirme, katılımcı devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarına destek ve yardım işlevi görüyor. AGİT ülkeleri arasındaki siyasi diyalogu parlamenterler düzeyine taşımayı amaçlayan AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) ise çatışmaların önlenmesi ve çözümü için siyasi süreçlerin kolaylaştırılması, sivil toplumun ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, demokrasinin geliştirilmesi, insan ve azınlık haklarının korunması işlevlerini yerine getiriyor. Asamble üyeliğine ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, soğuk savaş döneminde bloklar arasında düzenli diyalog yoluyla gerginliği ve anlaşmazlıkları azaltmayı amaçlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın, 21. yüzyılda karşılaşılan tehditlerin çok boyutlu ve karmaşık nitelik arz etmesi nedeniyle bu tehditlerle mücadele imkan ve yeteneklerini geliştirerek sürdürdüğünü söyledi. AGİT’in kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye’nin terörizm, polis faaliyetleri, sınır güvenliği ve yönetimi, ekonomi ve çevre konuları, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele, göç ve entegrasyon, insan ticaretiyle mücadele gibi alanlarda ciddi katkılar sunduğunu kaydeden Baybatur, örgütün parlamento ayağında Türkiye’nin etkinliğine katkı sağlayacak çalışmaların içerisinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.