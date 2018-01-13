Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, geçen yıl düzenlenen turnuvalarda Manisa Şampiyonu olan Turgutlu Belediyespor U12 ve U13 Kız Basketbol takımına sürpriz hediyeler ile jest yaptı.

Geçen yıl Manisa’da düzenlenen basketbol turnuvasında Manisa Şampiyonu olan Turgutlu Belediyespor U12 ve U13 kız basketbol takımına Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından jest yapılarak, sporcular sürpriz hediyeler ile ödüllendirildi. Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül aracılığı ile hediyelerin basketbolcu kızlara teslim edildiğini belirten Başkan Şirin, “Genç kızlarımız geçen yıl Manisa’da düzenlenen basketbol turnuvasında Manisa şampiyonu olarak bizleri mutlu ettiler. Bizler de yeni sezon öncesi kızlarımıza jest yaparak birer eşofman takımı hediye ettik. Kendileri güvenimiz tam. Bu yıl başarılarını daha yukarıya çıkaracaklarına eminim. Hocalarımıza ve kızlarımıza güveniyor, başarılar diliyorum” dedi.