Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da belediye memurlarının haklarını gözetmek adına Turgutlu Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Atılan imzaların hayırlara vesile olmasını dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Yine karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masaya oturarak belediye çalışanı memurlarımıza olan desteğimizi arttırdık” dedi.

Turgutlu Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasındaki sosyal denge tazminatı imza töreni Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in makamında gerçekleştirildi. Törene Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Başkan Yardımcısı Cem Özleyen, Eğitim Sekreteri Mehmet Aksoy, Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Kaleli, Mehmet Aksoy Mevzuat Sekreteri, İşyeri Temsilcisi Recep İlbey katıldı. Atılan imzanın ardından açıklama yapan Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, hak ve eşitlik çerçevesinde çalışanlarına verdiği değerden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin’in zor şartlardaki özverileri ile belediyemizde çalışan memurlara 2018 yılı için ayda net 700 TL sosyal denge tazminatının verilmesi adına sözleşmemizi imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Hayırlara Vesile Olsun

Hedeflerinin çalışanları mutlu edecek, motivasyonunu arttıracak çerçevede bir işbirliği olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yaptığı açıklamada şunlara yer verdi, “Bu yıl da çalışanlarımızın hakkını kararınca vermeye gayret ettiğimizin bilinmesini isterim. Sendika ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışanlarımızı memnun edecek mütaabakata vardık. Yeni bir yıla girerken, yeni yılın getirdiği umut ve heyecanı sosyal denge ile perçinlemek istedik. Allah herkese ağız tadıyla bir yıl geçirmeyi nasip etsin. Çalışanlarımıza ve ailelerine verdiğimiz bu desteğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.