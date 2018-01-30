Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, asaleti onanan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Aksoy ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği’ne atanan Dr. Güven Tahtacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, her iki Başhekime de yeni görevlerinde başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ilk olarak Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Aksoy’u ziyaret etti. Başkan Şirin, asaleti onanan Başhekim Aksoy’a yeni görevinde başarılar dilerken, Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek nezaketi ve iyi dilekleri için Başkan Şirin’e teşekkür etti. Turgutlu Devlet Hastanesi’nin ardından Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne geçen Başkan Şirin, burada da Başhekimlik görevine atanan Dr. Güven Tahtacı’yı ziyaret etti. Başkan Şirin, Dr. Tahtacı’ya çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Dr. Tahtacı da ziyaretlerinden dolayı Başkan Şirin’e teşekkür etti.