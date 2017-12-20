Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yedieylül Çocuk Kültür Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek, eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.

Çocukların sevgi dolu kucaklamalarıyla karşılanan Başkan Şirin, 508 öğrenciye eğitim hizmeti veren merkezin yoğun ilgi gördüğünün altını çizerek, “Büyükşehir Belediyemizce ilçemize 3 adet kazandırılan çocuk kültür sanat merkezimizin dolu kapasiteyle eğitim hizmeti vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların ve ailelerinin de mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.

Turgutlu eğitim alanına önemli bir katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yedieylül Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ağırladı. Merkez sorumlusu Canan Kahrıman tarafından tarafından karşılanan Başkan Şirin’e Mahalle Muhtarı Deniz Bezen de eşlik etti. Sınıfları ziyaret eden Başkan Şirin, çocukların sevgi dolu kucaklamalarıyla karşılanırken, sohbet ettiği miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Tek merkezde 508 öğrencinin, Ergenekon ve Selvilitepe Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ile birlikte binden fazla öğrencinin güzel bir eğitim çatısı altında toplandığını belirten Başkan Şirin, ilçedeki önemli bir ihtiyaca Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte karşılık vermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Onlar Bizim Her şeyimiz

4-12 yaş arası çocuklara bale, jimnastik, halk oyunu, İngilizce, satranç, fitness gibi çeşitli dallarda eğitim veren merkez çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan, “Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün merkezde kurarak ciddi bir başarı elde eden çocuk kültür sanat merkezlerinden 3 tanesi ilçemizde kuruldu. Turgutlu Belediyesi olarak da destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuz merkezlerimiz tam kapasiteyle çocuklarımıza ve elbette doğrudan ailelerimize hizmet veriyor. Biz çocuklarımızın en güzel ortamlarda eğitim görmesini ve tüm olanaklara sahip olmasını istedik ve bu doğrultuda da hemşerilerimizden olumlu geri dönüşümler alıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha güzel bir çatı altında eğitim alan çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.