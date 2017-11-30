Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Medya HD yayın kuruluşunun ülke çapında yaptığı anket ve oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alanında başarılı olmuş kişi ve kuruluşlara verilen ‘Altın İmza Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Turgutlu’nun köklü tarihini gün yüzüne çıkaran Kent Müzesi ile layık görüldükleri ödülü kendilerine destek olan Turgutlu halkı adına aldığını söyleyen Başkan Şirin, “Bu gurur Ege’nin Anadolu’ya açılan kapısı, değişen ve gelişen memleketimiz Turgutlunundur” dedi.

Medya HD tarafından ülke çapında yaptığı anket ve oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alanında başarılı olmuş kişi ve kuruluşlara verilen Altın İmza Başarı Ödülü töreni, iş, sanat, siyaset ve spor alanında önemli isimlerin katıldığı program ile gerçekleştirildi. Ankara TheGreen Park Otel’de düzenlenen törende Altın İmza Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Turgutlu Kent Müzesi ile ödüle layık görüldü. Ödülünü AKP Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın elinden alan Başkan Şirin, kendilerini ödüle layık gören jüriye ve ankete katılan herkese teşekkür etti.

“Bu Gurur Turgutlumuzundur”

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Manisa’dan ve Turgutlu’dan selam getirdiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Öncelikle bizlere bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu gurur Turgutlu’nundur. Ödülü de Turgutlulu hemşerilerim adına almaktan mutluluk duyuyorum. Köklü Türk tarihine saygı gösteriyor ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda da 3 yıllık görev süremizde önemli bir yol kat ederek, başarı elde ettiğimize inanıyorum. Zafer Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle ilçemize kalıcı bir eser kazandırdık. Bu noktada mutluyuz, gururluyuz. Memleketimize dair pek çok tarihi dokuyu gözler önüne serdiğimiz ve Manisa’da da dikkat çeker noktaya getirdiğimiz Kent Müzemiz’de bizlere destek olan hemşerilerime sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz değerli konuklarımızı Turgutlumuz’da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Sizleri Ege’nin Anadolu’ya açılan kapısı Turgutlumuz’a ve elbetteki bizlere ödül kazandıran Kent Müzemiz’i ziyaret etmeye davet ediyorum. Organizasyonda emeği geçen ve Kent Müzemizi ödül ile taçlandıran Medya HD ekibine teşekkür ediyor, yayın hayatında başarılar diliyorum” dedi. Medya HD yayın kuruluşunun düzenlemiş olduğu Altın İmza Başarı Ödül Törenine; AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek İdaresi Daire Başkanı Dr. Fuat Uzun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Nevşehir Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Zonguldak Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Ata Şehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Bahçeşehir ve Uğur Okulları Kurucusu Murat Kahriman, Belediye Başkanlar Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Belediye Başkanlar Birliği Genel Sekreteri Halim Çakır ve Kültür Bakanlığı Sanat Yönetmeni Necmettin Akben katıldı.