Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yarıyıl tatilinin ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Şirin, öğretmenlere ve öğrencilere sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirecekleri bir tatil diledi.

Turgutlu’da 2017-2018 eğitim ve öğretimini yarıyılını tamamlayan yaklaşık 32 bin öğrenciye iyi tatiller dileyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, mesajında şunlara yer verdi, “Sevgili öğrencilerimiz ve onları geleceğe hazırlayarak büyük emek sarf eden saygıdeğer öğretmenlerimiz, büyük gayretle sürdürdükleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamladılar. Öncelikle uzun bir ders ve sınav maratonunu geride bırakan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Öğretmenlerimizin bilgiyi yayan, düşünen, sorgulayan, eleştiren nesil yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirdiği kanaatindeyim. Ailelerimizin de evlatlarını iyi yetiştirilmesi noktasında elinden gelen gayreti gösterdiğine şüphemiz yok. Dileğim şudur ki karne notları nasıl olursa olsun tüm çocuklarımızın yarıyıl tatilini önemli bir fırsata dönüştürerek hem fiziken hem ruhen hem de zihnen yenilenme süreci geçirmeleridir. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almaları, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için eğitim ve öğretime sunduğumuz katkılara ikinci yarıyılda da devam edeceğiz. Anaokulundan liseye ve üniversiteye kadar yarıyıl stresini atacak olan tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.