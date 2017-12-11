Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 2018 yılı için Turgutlu Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerkek tarafından Yılın Ahi Esnafına aday gösterilen Ethem İş ayakkabılarıyla ünlü Ethem Karakaş’ı ziyaret etti.

Karakaş’a çiçek ve kendi fotoğrafının olduğu bir çerçeve armağan eden Başkan Şirin “Ethem Amcamız ilerlemiş yaşına rağmen bu çalışma azmiyle gençlerimize örnek olmaya devam ediyor. Biz O’nu çok seviyoruz. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin bir rol modeli olan Ethem Amcamıza Allah nice sağlık ve mutluluk dolu yılar geçirmeyi nasip etsin” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Esnaf Oda Başkanları ile birlikte 70 yıldır ayakkabı yapan ve Ethem İş ayakkabılarıyla adını Türkiye’ye duyurma başarısı gösteren Ethem Karakaş’ı ziyaret etti. Turgutlu esnafının güler yüzlülüğünü, çalışma azmini, iş ahlakını en iyi şekilde temsil ederek Turgutlu halkının gönlünde taht kuran Karakaş’a kendilerini ağırlamasından dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “1947 yılından bu yana yaklaşık 70 yıldır ayakkabı yapan Ethem Amcamız’ın, Ayakkabıcılar Odası Başkanımız Yılmaz Kocaerkek tarafından Yılın Ahi Esnafı ödülüne aday gösterilmesi bizleri son derece mutlu etti. Kendisinin ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği bu çalışma azmi takdire şayandır. Gençlerimize örnektir. Bu anlamda her zaman dediğimiz gibi gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Ethem Amcamız’ın kıymetini bilelim. Adaylığının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah kendisine uzun ömürler versin. İnşallah Yılın Ahi’si seçildiğinde o mutluluğu hep birlikte yaşarız” dedi.

Yılın Ahisine Aday

Karataş da ziyaretlerinden dolayı başta Başkan Şirin olmak üzere tüm ziyaretçilerine teşekkür ederek, “Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Yeter ki gönüller bir olsun. Allah’tan başka dileğimiz yoktur” dedi. Ziyarete Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yılmaz Kocaerkek, MESOB Temsilcisi Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, MESOB Temsilcisi Bakkallar Odası Başkanı Ergun Çolak, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Gökhan Yörüyen, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, Manifaturacılar Odası Başkanı Murat Çiçek, Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Berberler Odası Başkanı Ercan Karavardar katıldı.