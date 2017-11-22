Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Turgutlunun Gurur Gününe Tüm Halkımız Davetlidir”

Turgutlu’da bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin de katılacağı 81 proje 297 milyonluk yatırımların açılış ve temel atma töreni yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bugün düzenlenecek açılış törenine tüm Turgutluluları davet etti.

Turgutluluları gerçekleştirecekleri törene davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu’daki değişim ve gelişimi taçlandıracak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de teşrif edeceği özel günümüze dair hazırlıklarımızı tamamladık. Ahmet Şafak halk konseriyle de coşkuyu ikiye katlayacağımız törenimize her zaman en büyük destekçimiz olan değerli hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Turgutlu’nun 297 Milyon Türk Lirası değerindeki yatırımlarının açılış ve temel atmasına yönelik hazırlıklarda sona gelinirken, Turgutlu sokakları ve alanların süslemeleriyle ilçede bir bayram havası oluştu. Turgutlu’nun kazanımlarının bayram havasında bir törenle taçlandırılacağını söyleyerek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi beklediklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin ortak girişimleri ile 81 projenin açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyledi. Turgutlulu hemşerilerini saat 16:30’da başlayacak Ahmet Şafak konserine ve akabinde saat 18:00’de gerçekleştirilecek törene katılmaya davet eden Başkan Şirin, “Açılış ve temel atma törenimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Turgutlu olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’yi bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da teşrifleriyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte ilçemize kazandırdığımız 81 projelik 297 milyon liralık yatırımların açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Açılış öncesinde de saat 16.30’da sevilen sanatçı Ahmet Şafak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda bir konser verecek. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin değerli kadrolarını Turgutlu Belediyemiz’de ağırlayacağız. Ardından Genel Başkanımız ile birlikte törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu coşkuyu her zaman yanımızda olup bizlere desteğini esirgemeyen halkımızla paylaşacağız. Bu anlamda tüm hemşerilerimizi törenimizi onurlandırmaya davet ediyorum” dedi.

Açılış ve Temel Atma Bir Arada

Tören kapsamında Turgutlu’nun Çok Amaçlı Kapalı Otopark ve Pazaryeri, Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Katı Atık Bertafaraf Transfer İstasyonu, Gençlik Merkezi, MABEM binası, Ergenkon-Öğretmenevi-Selvilitepe Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, Irlamaz Çayı Çevre Düzenlemesi, Çatalköprü-Urganlı-Çıkrıkçı ve İzzettin köprüleri, Avşar-Urganlı ve İzzettin Mahalleri düğün salonu, Kabaçınar-Urganlı ve Selvilitepe İtfaiye müfrezeleri, Eski Belediye binası resterasyonu, 149 km asfalt çalışması, 319 bin metrekare parke taşı döşemesi, Atık Su Arıtma Tesisi, 17 mahallede dere ıslah çalışması, Mimar Sinan caddesi kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması, 88 km alt yapı çalışması, Irlamaz-Akçapınar-Hacıisalar-Kabaçınar-Karaköy-Kuşlar-Ören-Yunusdere-Çepnibektaş mahalleleri alt yapı çalışmaları. Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi (TURBEM), Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, Sahil Sokak parkı yapımı, Kent Müzesi, Gardalya Sokak düzenlemesi, Hüdavendigar parkı yapımı, 7 adet kiraz alım tesisi, İsmailcik Ders ıslahı, Gaffar Okan engelsiz yaşam parkı ve 101 sokak yenileme projesi hizmete açılırken, Battı-Çıktı Kavşak Projesi, Ovacık Gençlik Kampı ve Spor Tesisleri, Fatih Caddesi düzenleme çalışması, muhtelif cadde ve yolların düzenleme çalışmaları ile Prestij Caddeleri alt yapı çalışmalarının temel atma töreni gerçekleştirilecek.