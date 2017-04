Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Şirin, Türk Polis Teşkilatı’nın 1845 yılından bu yana gösterdiği olağanüstü gayretlerle Türk Milleti’nin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Başarı, gurur ve şeref dolu 172. yılı geride bırakan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suçu önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren, refahımızın teminatı Türk Polis Teşkilatımız’a müteşekkiriz. Toplumsal barış ve huzurumuzun güvencesi olan, zor koşullarda özveri ile canı pahasına görev yapan, bu kutsal mesleği icra ederken de karşılaştığı tüm zorluklara rağmen görevinin gereğini yerine getiren polisimiz her türlü övgüye layıktır. O açıdan Emniyet Teşkilatı mensuplarının geçmişte olduğu gibi bugün de şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine dair inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıldönümü vesilesiyle ömürlerini ömrümüze vakfetmiş ve büyük mücadelede şehitlik mertebesi ile taçlandırılmış tüm şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyor, gazi ve emekli polislerimize huzurlu bir ömür dileyerek, gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de ilçemizde görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.