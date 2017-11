Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘başöğretmenlik’ ünvanının verildiği günün yıldönümünü de kutlayan Başkan Şirin, “Cumhuriyetimizin öngördüğü “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar yetiştirme görevini başarıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştiren tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi, “Bilginin her geçen gün daha değerli, ulaşılmasının zor ve pahalı olduğu, bilgiye sahip ve müspet kullanan toplumların daha hızlı ilerleyebildiği bilgi çağındayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin millî, manevî değerlerimiz doğrultusunda bilgi ve kültür düzeylerini, böylelikle de hayatlarını şekillendirenler de öğretmenlerimizdir. Millet olarak, dünyadaki yerimizi güçlendirmenin ve yukarılara taşımanın yolu eğitimle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizin, maneviyatı güçlü, sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilen, geleceğe güvenle bakan; iyi, ahlâklı, insana ve emeğe saygılı, araştıran, okuyan iyi nesiller yetiştirmede ortaya koydukları çaba her türlü takdire şayan olduğu gibi; Türkiye Cumhuriyeti’nin dört bir yanında, zor koşullarında dahi yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakârca yerine getiren öğretmenlerimizin bu kutsal görevini geleceğe dair inançlarıyla sevgiyle yerine getirdiğine şüphemiz yok. Ne mutlu bizlere ki öğretmenlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefinden sapmadan, ortak değerlerimizi çoğaltarak, hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan yurttaşlar yetiştirme hedefine ulaşmak için çaba harcayarak Cumhuriyetimizin öngördüğü “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar yetiştirme görevini başarıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştirmektedirler. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘başöğretmenlik’ ünvanı verildiği günün yıldönümünde, yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, saygıdeğer öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aileleri ve öğrencileri ile birlikte gururlu, mutlu, huzur dolu yıllar diliyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi de bir kez daha şükran ve rahmetle anıyorum”