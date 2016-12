Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu ve Hakan Sezer ile birlikte kar yağışının etkisi altında olan Osmancık, Dalbahçe ve Yayla Mahalleleri’ni ziyaret etti. Karla mücadele mesaisinde olan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere kazasız belasız çalışmalar dileyen Başkan Şirin, “Ekiplerimiz ve bizler her koşulda vatandaşımızın hizmetindeyiz. Karla bir başka güzelliğe bürünen ilçemizde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzdayız” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dün gece saatlerinden bu yana kar yağışının etkisinde olan mahalleleri ziyaret etti. Başkan Şirin’e Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu ve Hakan Sezer, Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ile teknik personel eşlik etti. Osmancık, Dalbahçe ve Yayla Mahalleleri’ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı greyder çalışmalarını inceleyen Başkan Şirin, Dağmarmara Mevkii’nde yer alan Sivrice, Baktırlı, Karaoluk, Güney, Hacıisalar, Kuşlar, Yunusdere, Karaköy, Ören, Kabaçınar, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır, ve Irlamaz Mahalleleri’nde de yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Koordineli Çalışıyoruz”

Belediye ekiplerinin kar yağışının olduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 24 saat teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında her türlü tedbiri aldık. Dün sabah saatlerinden itibaren 2 greyder 7 kepçe ile başlayan çalışmalarımız hala devam etmektedir. Söz konusu bölge ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu konuda gerek Manisa Büyükşehir Belediyemiz’e bağlı gerekse Karayolları Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle koordineli çalışıyoruz. Bu beklenen bir yağıştı ve bizler de günler öncesinden önlemimizi almıştık. Çok şükür şuana kadar kaza bela yaşanmadı. Yaşanmaması da en büyük dileğimizdir” dedi.

“Turgutlu Her Haliyle Bir Başka Güzel”

Turgutlu’nun Ege Bölgesi’nde iklim şartları dolayısıyla yılın çok kısa bir bölümünü kar yağışlı geçirdiğini belirterek, Turgutlu’nun kar yağışıyla bambaşka güzel bir hale büründüğünü de söyleyen Başkan Şirin, “Elbette yol boyu muhteşem manzaralarla karşılaştık. Zorlu yaşam koşulları ve soğuk bir yana yağışla beraber gerçekten güzel görüntülere sahne olan mevcut bölgelerimizdeki su kaynaklarında da artış olacaktır. Bu anlamda kar yağışını bir anlamda bereket olarak görmemiz gerekiyor” dedi.

Mahallelilerden Sıcak Karşılama

Ziyaretlerinde Dalbahçe Mahallesi’nde mola veren Başkan Şirin, Başkan Yardımcıları Bölükbaşıoğlu ve Sezer ile beraberindekiler ile birlikte mahalle sakinlerince ağırlandı. Vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı Başkan Şirin’e teşekkür ederken, Başkan Şirin de bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kar yağışının keyfini çıkaran çocuklara eşlik eden Başkan Şirin, onlarla vakit geçirmeyi de ihmal etmedi.