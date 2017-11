Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79. ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Şirin, “57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine mühür vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan fikirlerini ve en büyük eseri Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek varlığını sürdürmesi adına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, kurduğu Cumhuriyet kazanımlarının yaşatılması ve geleceğe taşınması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin üzerinden tam 79 yıl geçerken, O’nun Türk tarihinin bu zamana kadar gördüğü en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisi olduğu, en imkânsız zamanlarda bile Türk Halkı’nın neleri yapılabileceğini en iyi şekilde gösteren büyük bir deha olduğu bir gerçeği tazeliğini korumaktadır. ‘Türk’ün gücünü, azim ve kararlılığını yüzyıllarca tarih kitaplarında yer alacak şekilde ilan eden Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her alanda emsali görülmemiş bir mücadele vermiştir. Aynı zamanda millet olma şuurunu da güçlendirerek, ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi kurmuştur. 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında sayısız ilklere imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine mühür vurmuştur. Bizlerse O’nun değerini her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. Anısı yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak. Her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe yaşadığımız o hüzün, ancak ardından bıraktığı gurur duyduğumuz o büyük miras, O’nun kudretini ve O’nun vatanperverliği bizlerin en büyük rehberi olmuş, olmaya da devam edecektir. Eseri olan Türkiye Cumhuriyeti de, dünya var olduğu sürece Türk’ün vatanı olmaya devam edecek. “Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter” diyerek hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde; rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi hatırası önünde saygıyla eğiliyorum”