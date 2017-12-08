Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından daha yeşil bir Turgutlu için Hatıra Ormanı kuruldu.

Irlamaz Rekrasyon Alanın üst kısmıda kurulan orman için ağaç fidanlarını Belediye Başkanı Turgay Şirin ile Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe dikti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 2017 yılı ‘Ağaç Dikimi ve Bakımı Faaliyetleri’ kapsamında, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi iş birliği ile Hatıra Ormanı kuruldu. Yapılan ağaç dikim etkinliğine Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Cumhuriyet Savcısı Yasef Tuna Çetin, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İskendr Tunç ile Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala’da yer aldı. İlk etapta yaklaşık 150 ağaç fidanının dikiminin yapıldığını belirten Başkan Şirin “ Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müz ile birlikte böyle bir etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız daha yeşil bir Turgutlu inşa etmek. Vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlar hep birlikte el ele verip Turgutlu’muzu yeşillendirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak her zaman kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Hatıra Ormanının oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.