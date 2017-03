AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı AV.Mürşit Gedizli, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gedizli;”Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü ve Türk Milleti’nin onurlu mücadelesinin yeniden doğuşunun şanlı destanı, vatan-millet sevgisi, hürriyet simgesi, moral gücü ve milletin istiklal sevgisi ile dopdolu olan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımızın, 96. yıldönümünü kutluyoruz”dedi.

Gedizli’nin mesajı şu şekilde;”Ömrünü vatana, millete hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un uyanış destanında bir milletin yeniden var olması, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında iman tazeleten, her mısrasında ecdada rahmet okutan, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir.

Yüce Allah’tan bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını niyaz ediyor, İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum.”