Turgutlu Mobilya sektöründe iddialı Başboğa Mobilya kapılarını müşterilerine açtı.
Turgutlu’da mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesiyle müşterilerinin taleplerini karşılamayı hedefleyen Başboğa Mobilya’nın açılışı yapıldı.
Turgutlu Ak Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın da katıldığı açılış töreninde vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.
Açılış kurdelesini kesen Mürşit Gedizli ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak yeni işyerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.