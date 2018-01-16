Turgutlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tüketicilere sağlıklı ve hijyenik koşullarda balık satışının yapılmasının yanı sıra boy ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünlerin satışının engellenmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Turgutlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı “Tüketicilere sağlıklı ve hijyenik koşullarda balık satışının yapılmasının yanı sıra boy ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünlerin satışının engellenmesi için su ürünleri perakende satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdıklarını “ ifade etti. “Turgutlu ’daki perakende satış noktalarında ve pazar satış yerlerindeki denetim çalışmaların artırıldığını, hazırlanan denetim planı çerçevesinde Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, tüketicilere sağlıklı ve hijyenik koşullarda balık satışının yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor, bunun yanı sıra sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla özellikle boy olarak küçük balıkların ve av yasağı olan türlerin satışının yapılıp yapılmadığı da denetleniyor.” dedi.

Gelecek nesillerin su ürünleri kıtlığı yaşamaması ve bol balık tüketebilmesine destek olmak için vatandaşlarımızın denetime katılmaları istediklerini belirten ÇALLI ; “Su ürünleri satış yerlerinden veya reyonlarından su ürünü alırken boy ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünlerin satışı yapılması, avlanması yasak türler satılması ve asgari hijyenik şartlara uyulmaması durumunda, ALO 174 Gıda Hattına vatandaşlarımız bildirimde bulunmalı.” dedi.

Bu konuda geleceğimizi çalan, su ürünü alırken boy ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünleri ve avlanması yasak türleri satanlara göz açtırılmayacağını ve gerekli cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağının da altını çizdi.