Avrupa Birliği Bakan yardımcısı Ali Şahin, Manisa’nın Turgutlu ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Turgutlu Kaymakamlığını ziyaret eden Ali Şahin, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakamlık makamında ki bilgilendirme toplantısında Kaymakam Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile protokol üyeleri yer aldı. Kaymakam Uğur Turan, Bakan yardımcısı Ali Şahin’e ilçe hakkında detaylı bilgiler dikti.

BAKAN YARDIMCISI FİDAN DİKTİ

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Turgutlu Kaymakamlığı bahçesine fidan dikti. Kaymakam Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte fidan diken ve fidana can suyunu veren bakan yardımcısı Şahin, yeşili sevmenin ve korumanın çok önemli bir duygu olduğunu ifade etti.

KENT MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan yardımcısı Ali Şahin daha sonra Kaymakam Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti. Kent Müzesi’nde yetkililerden Turgutlu tarihi ile ilgili bilgiler alan Ali Şahin ortaya çıkan kent müzesini çok beğendiğini ifade etti. Turgutlu’nun düşman işgalinin anlatıldığı büyük yangın ve işgal zamanlarını can kulağı ile dinleyen Ali Şahin;” Türkler tarih sahnesinde yer aldığı hiç bir savaşta tarihi yapılara, kültürel miraslara zarar vermemiştir. Sivillere zulüm etmemiştir” ifadelerini kullandı.