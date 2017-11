Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve temel atma töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplam 297 milyon lirayı bulan 81 projenin kazandırıldığı törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sevdamız olan Turgutlu’muza ve Manisa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerin toplu açılışlarını gerçekleştirmek üzere Turgutlu’daydı. İlçeye girişiyle birlikte büyük bir coşkuyla karşılanan MHP Lideri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu Belediyesini ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Turgutlulular tarafından karşılanan Bahçeli, belediye binasında ağırlandı. Burada Turgutlu Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Turgay Şirin, Bahçeli’ye hediye takdiminde bulundu. Açılış alanında ise, ünlü sanatçı Ahmet Şafak, Turgutlulular için birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Yoğun Katılım

Turgutlu Belediyesi ziyaretinin ardından açılışların yapılacağı Demokrasi Şehitleri Meydanı’na geçildi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin, Oktay Öztürk, Sadir Durmaz, Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP’li milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Alaşehir, Salihli, Selendi, Turgutlu, Sarıgöl, Kula belediye başkanları, Büyükşehir ve Alaşehir Belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, Alaşehir ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu gurur Turgutlu’nun”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yaptı. Turgutlu adına onur ve gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade eden Başkan Şirin, “Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarının açılış ve temel atmalarını gerçekleştiriyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Parti’li belediyelerin farkını Selendi’de, Alaşehir’de Salihli’de gördük. Şimdi de Turgutlu’da şahitlik ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin açılışlarını yapıyor ve temelini atıyor olmanın haklı gururuyla karşınızdayız. Aldığımız bu kutsal emanete ihanet etmeden hiç durmadan çalıştık. Bugün tüm bu gayretin sayesinde bu güzel tabloyu yaşıyoruz. Bu gurur Turgutlularındır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Milliyetçi Hareket Parti’li üretken bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettik. Allah rızası gözeterek çalıştık. Tüm zorluklara rağmen elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarak, Turgutlu’muza hizmet verdik. Şikayet etmeden, bahane üretmeden birçok başarılı çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

Şirin’in ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Turgutlu’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesinin kazandırdığı proje ve yatırımların açılışları için bir arada olduklarını anlatan Başkan Ergün, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte zorlu geçiş sürecini tamamlar tamamlamaz ilimiz genelinde yoğun ve hummalı bir çalışma içine girdik. Turgutlu’muza da sözümüz vardı. Yaşayan, nefes alan, sorunsuz bir Turgutlu için çalışacağız demiştik. Bizlere güvendiniz ve bu makamlara getirdiniz. Biz de bu bilinçle hareket ederek sizlerin mutluluğu ve huzuru için projeler ürettik. Günü kurtaran değil, kalıcı çalışmaların içinde olduk. Altyapısından üstyapısına kadar A’dan Z’ye birçok hizmeti çok şükür Turgutlu’muza kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Gıda Bankası, çocuklarımız için Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, gençlerimiz için Gençlik Merkezi ve MABEM, köprüsü olmayan köylerimize köprü, parke taşı ve altyapısı bulunmayan mahallelerimize gerekli hizmetleri getirdik. İlçemize güzel bir pazaryeri ve otopark kazandırdık. Geldiğimiz noktada Turgutlu, sürekli değişti, gelişti ve bu değişim fazlasıyla devam ediyor. Kıymetli Belediye Başkanı arkadaşım, sevgili dostum Turgay Şirin ile birlikte verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyor olmanın mutluluğu ve huzuruyla alnımız ak bir şekilde karşınızdayız. Yapılanlar ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Konuşulanlara bakmadan işimizi yapmaya, sevdamız olan Turgutlu’muza ve Manisa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

81 Proje, 297 Milyon Yatırım

Turgutlu’ya kazandırılan çalışmalarla ilgili bilgi de veren Başkan Ergün, “Turgutlu’muz, bugün toplu açılış ve temel atma töreni yaptığımız 4’üncü ilçemiz. Yaptığımız yatırımlarla rekor 297 milyon lira yatırım ve 81 projeyle Turgutlu’da. Avşar, Akçapınar, İzzettin Mahallelerinde düğün salonları yaptık. 13 milyon 800 bin lira civarında çok amaçlı kapalı otopark ve pazaryeri yaptık. Pazaryerinin bakımını da biz üstleniyoruz. Eski belediye binasının restorasyonunu yaptık. Kafeteryası da yakında açılmış olacak. Manisa’da ve Salihli’de yaptığımız spor salonu ve kapalı yüzme havuzunun aynısını Turgutlu’muza da yaptık. Irlamaz çevre düzenlemesi ile Manisa’daki Atatürk Kent Park’ın bir benzerini Turgutlu’muza kazandırıyoruz. 30 milyonun üzerinde bir yatırım burası. Yine ölümlü kazaların yaşandığı D-96 karayolundaki kabusu bitirecek kavşak projemizin de temelini atıyoruz. Tam 63 milyon liralık bir yatırımla inşallah sürücü kardeşlerimizin bu kâbusunu bitireceğiz. Sporcularımız ve gençlerimiz için Ovacık Yaylası’nda planladığımız Gençlik Kamp Merkezi projemizin yatırım bedeli de, tam 50 milyon lira. Yalnızca Manisa ve Turgutlu değil, tamamlandığında tüm Türkiye’nin kullandığı güzel bir projeyi Allah’ın izniyle hayata geçirmiş olacağız. Tüm bu çalışmalarımız, bu ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yine bu ilçede vakit geçirmesi için. Burada yaşayan kardeşlerimiz burada vakit geçirince bu şehre hareket, esnafımızın işlerine de bereket getirir. İşte bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonra da bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz. Ortaya koyduğumuz birçok projemizi tamamladık. Birçok projemiz de hızla yükseliyor. Bunların karşılığında yüzlerinizde gördüğümüz mutluluk ve sizlerden duyduğumuz sıcak bir teşekkür, bizleri mutlu etmeye yetiyor” dedi.

“Hizmetin siyaseti olmaz”

Manisa’da yaşayan değişime binlerce insanın şahitlik ettiğini belirten Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın teşrifleriyle 4 ilçemizde toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Turgutlu dördüncü ilçemiz oldu. Selendi’de, Alaşehir’de ve Salihli’de yaşanan değişime binlerce kardeşimiz şahitlik etti. Şimdi de Turgutlu ilçemizde bu güzelliklere sizler şahitlik ediyorsunuz. Biz her zaman şunu vurguladık; hizmetin siyaseti olmaz. Bu anlayışla çalışmalarımızı bugünlere getirdik. Milli değerlere bağlı ve sadece milletine hizmet odaklı Milliyetçi Hareket Partisi’nin birer neferi olarak bizler, şehrimizi bir adım daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. Değerli Belediye Başkanı arkadaşlarımla “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen” hareketin lideri değerli Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Manisa’daki birer temsilcileri olarak üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu duygularla toplu açılış ve temel atma törenimizin Turgutlu’muza hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”

Bahçeli, “Turgutlu ekmeğini paylaşanların diyarıdır”

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kürsüye davet edildi. Toplu açılış ve temel atma törenlerinin Selendi, Alaşehir ve Salihli’den sonraki son durağı olan Turgutlu’da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bahçeli, “Her ilçemizde giderek artan heyecan dalgasının Turgutlu’da zirve yaptığını görüyorum. Milli Mücadele kahramanlarının abideleştiği Turgutlu’da bulunmak ve sizlerle yeniden buluşmuş olmaktan dolayı bahtiyarım. 248 eserin toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiğimiz Manisa ilimizin bu güzide ilçesinde hayata geçecek olan projelerin Turgutlulara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu törenin gerçekleşmesinde emeği olan Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin Bey’e teşekkür ediyor, tüm belediye personelimize ve dava arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Turgutlu hoşgörünün mihmandarlığını yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşçe yaşamanın sembolüdür. Bu ilçemiz ekmeğini paylaşanların diyarıdır. Yaşamanın ve yaşatmanın anlam bulduğu kahramanlık diyarıdır. 7 Eylül 1922 tarihi bu iradenin ispat ve beyanıdır. Turgutlu Milli Mücadele döneminin tarifi imkânsız mukavemetini göstermiş, işgal kuvvetlerinin mezalimine karşı ateş çemberini yarıp devleşmiştir. Turgutlu diri diri yakılmak istenmiştir. Ancak Turgutlu küllerinden yeniden doğmuş, bu eşsiz vatan coğrafyasını gül bahçesine çevirmiştir. Bu bakımdan Turgutlu Milli Mücadele döneminin ateşte açan gülüdür. 7 Eylül 1922 tarihinde bu ilçemizi ateşe verip kaçan işgal kuvvetlerinin açtığı yaralara, verdiği acılara rağmen Turgutlu’nun kahramanları asaletinden ödün vermemişlerdir. O yıllarda buraya gelen İstiklal Mücadelemizin önemli isimlerinden olan Falih Rıfkı Atay’a halkın verdiği cevap ibretlik ve ders niteliktedir. Turgutlu’nun ateşe verilmesiyle evi barkı kalmayan kahraman nesil; “Bu halimize de şükür, vatan kurtuldu ya” demişlerdir. Öyle ya, yansalar da vatan kurtulmuş ve kurtarılmıştır. Bağımsızlığımızın bedeli ağır ödenmiştir. Azimli ve çalışkan Türk milleti bu vatanı tekrardan ayağa kaldırmaya muktedir olduğunu bir kez daha göstermiştir. İşte bunun içindir ki Evliya Çelebi Turgutlu’dan bahsederken ona “şehr-i azim” demiştir. Turgutluların basireti ve kahramanlığı ona destan yazdırmıştır. Turgutlu aradan geçen 95 yıl içinde basiretinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Kararlılık, çalışkanlık, kahramanlık Turgutlu’nun ön adı olmuştur. Sizlerle iftihar ediyor, hepinize güveniyorum. Sizler fedakarlık numunesi, cesaret timsali, vatan sevdasının ete kemiğe bürünmüş halisiniz. Turgutlu Türkiye’dir, Türkiye ise asla düşmeyecek, düşürülemeyecek, teslim alınamayacaktır” dedi.

“Sorunlarınızı ifade edeceğiz”

Turgutlu’nun gelişen ve değişen yüzünü gördükçe gurur duyduğunu dile getiren Bahçeli, “MHP’li belediyelerin hizmet yarışına şahit oldukça mutlu oluyorum. Üretken belediyecilik anlayışımızla kısa bir sürede dev eserler kazandırdıkları için hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Beklentim bununla yetinilmemesi ve vatandaşlarımızın gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak daha güzel eserlerin kazandırılmasıdır. Bekleyecek zamanımız yoktur. Hizmet aşkı engel tanımamalı, hep daha fazlasını hedefleyen bir vizyonu yansıtmalıdır. Çünkü milletimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bize düşen de bunu yerine getirmektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadroları işte bu anlayışla yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi insanlarımızın huzuru, refahı, güveni, mutluluğu ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için var gücüyle çalışmaktadır. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Turgutlu bu çabalardan nasibini fazlasıyla almıştır, almaya da devam edecektir. Turgutlu bir taraftan gelişiyor ama diğer taraftan da çiftçileri emeklerinin karşılığını alamamış olmanın verdiği burukluğu yaşıyor. Bizler bunun da farkında ve bilincindeyiz. Selendi, Alaşehir ve Salihli ilçelerimizde yaptığım konuşmalarda özellikle üzüm üreticilerinin sorunlarına değindim ve yoğun gündemimizde yer aldığını ifade ettim. Tütün üreticilerimizin sorunlarını da biliyoruz. Sizlerin geçim kapısı tütünün; alın teri ve sofralarımızın bereketi olan üzümün hak ettiği değeri bulması ertelenemez bir ihtiyaçtır. En önemlisi emeklerinizin boşa gitmemesi için tüm gücümüzle sorunlarınızı gündeme taşıyor ve bundan sonra taşımaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis çatısı altında parti olarak üzüm üreticisi çiftçilerimizin meseleleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konunun Meclis gündeminde yer alarak, peşi sıra gereken adımların atılması için gayret sarf ediyorlar. Çünkü sorununuzun büyük, sıkıntılarınızın fazla olduğunu görüyorum. Haklısınız; zira emeğinizin, alın terinizin karşılığını istiyorsunuz. Sesinizi Milliyetçi Hareket Partisi duymuştur ve gereken yapılmaktadır. Müsterih olunuz, MHP’nin müşfik duruşu, müthiş şuuru her zaman sizlerledir. Sorunlarınızı her seviyede ifade edeceğiz, haklarınızı her zeminde savunacağız inşallah beklentilerinizi karşılayacak bir çözüme ulaşılmasını sağlamak maksadıyla da çok çalışacağız. Allah’ın izniyle çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, emekçilerin hanesini şenlendirecek, çocuklarımızın geleceğini müreffeh kılacağız. Milliyetçi Hareket Partisi bunun için vardır, her daim Turgutlu’nun yanındadır” diye konuştu.

“İlkesel duruşumuzu bozmayacağız”

IŞİD’le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açıldığına dikkat çeken Bahçeli, “Hali hazırda PKK/PYD, Suriye’nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD’ten alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır. Suriye’de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD’ye verilen binlerce tır silahtan bahsetmemektedir. Suriye’de bundan sonraki süreçte PKK/PYD’yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır. Bölgemizde etnik ve mezhep temelli ayrışmalar bitmemiş, aksine daha da bilenmiştir. Suriye’de iç savaşın şartları mümkün olan her satha yayılmak istenmektedir. Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan’da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. Ortadoğu’da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır. Bütün bu olan bitenlere birde Ilımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır. Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamuflajı olacak bu söylemle Müslüman’ın Müslümanı kırması hedeflenmektedir. Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir. Ortadoğu Osmanlı’dan sonra hala istikrarı aramasına rağmen bulamamıştır. Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kimsenin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır. Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sevdamızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz. Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi yerine getirecek şartları oluşturmalıyız. Bizim için bekleyecek zaman yoktur. Çünkü Türkiye’nin hasımları beklememekte, İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır. Kan tutkunları pusudadır. Mazlumun ahı yükselmektedir. Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünümlü uluslararası örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir. Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak istikbalimizi teminat altına almalı, istiklalimizi güvenceye kavuşturmalı, mazlumlara kol kanat geren bir iradeyi ortaya koyabilmeliyiz. Değerli Vatandaşlarım, Kıymetli Dava Arkadaşlarım, Değişen hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1’e çıkmasından dolayı CHP’nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP’nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir. Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız. İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek safta toplanacağız. Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız. Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK’nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız. NATO, Türkiye’ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO’nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO’ya mahkum değildir. Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada’da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum. O yüzden diyorum ki; İhanete karşı iman, İhtilafa karşı irade, İlkelliğe karşı itibar, İftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Unutulmasın ki, Türkiye’nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz’dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir. Bu vesileyle sözlerime son verirken, Turgutlu ilçemize kazandırılan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış Dualarla Yapıldı

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 297 milyon TL tutarındaki 81 projenin açılış kurdelesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Merkez yöneticileri, milletvekilleri, Selendi, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula, Sarıgöl belediye başkanlarının katılımlarıyla kesildi. Kurdele kesimi öncesi dualar okundu ve hizmetlerin ilçeye hayırlar getirmesi dilendi. Törenin sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Osmanlı motifli vazo hediye etti.