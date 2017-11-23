MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Turgutlu Belediyesini ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i makamında ziyaret eden Devlet Bahçeli’ye başkan Şirin özel bir hediye verdi.

Turgutlu’da toplu açılış ve temel atma töreni için bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk olarak Turgutlu Belediyesini ziyaret etti. Bahçeli’yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin karşıladı. Başkanlık makamını ziyaret eden Bahçeli, Turgay Şirin’den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.