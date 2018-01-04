Manisa İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Manisalı bağcıların 2017 yılı destekleme primlerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi. açıklamada Manisa ilinde 5,748 üzüm üreticisine 6 milyon 502 TL para ödendiği belirtildi

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilen icmal doğrultusunda, biyoteknik mücadele yapan bağcılara destekleme ödemeleri yapıldı. 2017 yılı hak edişi olarak Manisa’da biyoteknik mücadele yapan 5.748 üzüm üreticisine toplamda 6 milyon 502 bin TL tutarında destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Biyoteknik mücadele yapılan ve destekleme alan bağ alanı ise 185.779 dekarı buldu.

2016 yılında Manisa’da biyoteknik mücadele yapan 4 bin 526 üzüm üreticisine toplam 5 milyon 227 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştı. Manisa İlinde Biyoteknik Mücadele yapan üretici sayısı bir önceki yıla göre % 27 artış, destekleme miktarı ise % 24,4 artış gösterdi.

Bakanlığımız biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere dekar başına 35 TL destekleme vermektedir. Manisa, Türkiye’de biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında kişi ve alan bazında birinci sıradadır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biyoteknik mücadele yapılan alan ve kişi sayısı açısından Manisa’nın tamamında biyoteknik mücadele yapılması öncelikli hedefimizdir. Bu destekten Manisalı tüm bağcıların yararlanmasını istiyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Kimyasal tarım ilacı kullanılmadan Salkım Güvesine karşı mücadele yapılması biyoteknik mücadele ile mümkün olmaktadır. Biyoteknik mücadele; bitkisel üretimi olumsuz etkileyen zararlı organizmalarla mücadelede, kimyasal ilaç kullanımına alternatif bir seçenek olarak insan sağlığına ve çevreye dost yöntemlerden biridir. Bu kapsamda bağın en önemli zararlısı Salkım Güvesine karşı üreticilerimiz tarafından tel olarak adlandırılan feromonların bağlara asılmasıyla kimyasal ilaç kullanmadan zararlıya karşı mücadele yapılmış olmaktadır.

Bu feromonlarda dişi kelebeğin kokusu bulunmaktadır. Bir dekar bağa yaklaşık olarak 45–60 adet arasında feromon asılarak ortama dişi kelebek kokusu yayılmakta ve bu sayede dişi ve erkek kelebeklerin birbirlerini bulmaları engellenmektedir. Böylece zararlının çiftleşmesi engellenerek üzümde zarar yapması önlenmektedir. Bu nedenle bu tekniğe “Salkım Güvesi Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği” de denilmektedir. Feromonlar, nisan ayı başlarında bağlara asılmakta ve 5–6 ay boyunca bağda salkım güvesine karşı koruma sağlanmaktadır. Böylece kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanan olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılmaktadır. Biyoteknik mücadele uygulamasıyla daha az ilaç kullanıldığı gibi salkım güvesiyle bağda daha etkin bir mücadele yürütülmektedir. Böylece üzüm hasadına yakın dönemde ilaç kullanımının önüne geçildiğinden ilaç kalıntısı önlenmekte, hem üreticiler hem tüketiciler hem de çevre açısından önemli kazanımlar elde edilmektedir.