Turgutlu’da iki kişi bağ evinde yaktıkları mangaldan zehirlendi. N.S. hayatını kaybederken Ş.P. ise ağır yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde ortaya çıkan olay Turgutlu ovası Yüksekçıvgalı mevkiinde F.E.’ye ait bağ evinde meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre Salı günü gece saatlerinde bağ evinde ısınmak için mangal yakan N.S. ile Ş.P. mangaldan çıkan gaz nedeniyle zehirlendi. Sabah saatlerinde uyanan Ş.P. olayı fark ederek 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri 55 yaşında ki N. S.’ın öldüğünü tespit ederken dumandan zehirlenen Ş.P. (40) önce Turgutlu Devlet Hastanesine daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. N.S.’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, olayla ilgili olarak savcılık ve jandarma soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.