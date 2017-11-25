Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerle akşam yemeğinde buluştu. Palm City Otel’de düzenlenen yemeğe dernek başkanı Ünal Kağba ev sahipliği yaptı.
Yemeğe Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkan yardımcısı İskender Tunç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Halk Eğitim Müdürü Hayrettin Uslu, eğitimciler ve dernek yöneticileri katıldı. Kaymakam Uğur Turan ve Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba gecede birer konuşma yaptılar. Programda emekli öğretmenlerden Settar Bayar’a hediye takdim edildi.