Turgutlu’nun sevilen simalarından Aysun Elgün’e devlet eli uzandı.

Özellikle sosyal medya üzerinden hayatını kaybetti iddialarının ardından vatandaşlar ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Aysun Elgün bugün sabah saatlerinde Turgutlu Devlet Hastanesi ekipleri tarafından yaşadığı evinden alınarak hastaneye nakledildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Aksoy ve Hastane Müdürü Mustafa Ergun tarafından acil servis girişinde karşılanan Aysun, buradan ilk olarak gözlem odasına alındı. Ardından da dahiliye servisine yatışı yapılan Aysun Elgün’ün tedavisine devam edileceği bildirildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Aksoy yaptığı açıklamada; “Turgutlumuzun sevilen ismi Aysun Elgün’ü hastanemize getirerek burada bakımını üstlendik. Burada daha hijyenik ortamda bulunması ve bakımının da yapılmasının daha uygun ve güvende olacağını düşündük. Hastanemizde gerekli bakımını yapacağız. “dedi.