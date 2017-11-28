Turgutlu’nun sevilen simalarından olan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sosyal medya üzerinden vefat ettiği haberleri hızla yayılan Aysun Elgün’e Turgutlu Belediyesi yardım eli uzattı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Aysun Elgün’ün Turgutlu Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz”dedi.

Sosyal medya üzerinde hayatını kaybettiği iddası hızla yayılan Turgutlu’nun sevilen simalarından Aysun Elgün’e Turgutlu Belediyesi yardım eli uzattı. Aysun Elgün’ün geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde tedavi gördüğünü ve Turgutlu Belediyesi olarak her zaman yanında olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Aysun kardeşimizi Kasabamıızın sevilen neşelerinden biridir. Kendisinin uzun zamandır hasta olduğunu duyduk. Bugünde sosyal medya üzerinden vefat ettiği haberi hızla yayıldı. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüzü görevlendirerek Aysun’u bir ziyaret etmelerini istedik. Kendisine her türlü sosyal yardımın yapıldığı ve her türlü desteğin verileceğini, kendisine ve komşularına ilettik. Bizler Aysun’u çok seviyoruz ve Allah’tan bir an öncer sağlığına kavuşması için dua ediyoruz”dedi.