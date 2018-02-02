Turgutlu’nun sevilen simalarından Aysun Elgün evinde vefat etti.

Bir süre önce sosyal medya üzerinden hakkında hayatını kaybetti iddiaları çıkan ancak ardından vatandaşlar ve Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Aysun Elgün ardından tedavi görmek üzere Turgutlu Devlet Hastanesi ekipleri tarafından yaşadığı evinden alınarak hastaneye nakledilmişti. Burada bir süre tedavi gören Aysun ardından da ağabeyi tarafından hastaneden teslim alınarak bakımına yine evde bakım hizmetleri tarafından evinde devam edilmişti.

Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Turgutlu’nun sevilen ismi Aysun bugün akşam saatlerinde yaşadığı evde hayata gözlerini yumdu.

Aysun Elgün’ün cenazesinin yarın Turgutlu’ da toprağa verileceği öğrenildi.

Aysun’ un ölüm haberi Turgutlu da vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı.