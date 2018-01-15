Turgutlu’da yaşayan Aydınlılar tarafından düzenlenen birlik beraberlik ve dayanışma gecesi Palm City Otelde gerçekleşti. Aydınlı vatandaşların Turgutlu’da 7 yıldır geleneksek olarak sürdürdükleri Aydınlılar birlik ve beraberlik gecesi yoğun ilgi gördü.

Palm City Otel’de gerçekleştirilen 7. Aydınlılar Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi saat 19.00’da Grup Sis’in sunumu ile başladı. Gecede Aydın tanıtım videosu katılımcılara izletildi. Turgutlu eski Milli Eğitim Müdür Hayrettin Seyhan tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi. Halk Oyunları gösterilerinin yapıldığı gecede, ses sanatçısı Dicle, Mehmet Oğuz, Fevzi Önder ve TRT Sanatçısı Fatma Meşe Öz sahne aldı. Gece boyunca canlı müzik ve çeşitli gösterilerin yer aldığı gecede aydınlılar gönüllerince eğlendi.

Ayrıca etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan stantta katılımcılara İl’i tanıtan takvim, kitapçık, broşür gibi dokümanlar dağıtıldı.