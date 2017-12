AK Parti Turgutlu İlçe Kongresinin ardından TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ak Parti Turgutlu İlçe başkanlığında partililer, muhtarlar ve bazı oda başkanlarıyla buluşan Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’i karşılayan İlçe Başkanı Mürşit Gedizli yaptığı açıklamada Turgutlu’da son günlerde gündemden düşmeyen Turgutlu’nun yolları ve Irlamaz Vadisinde yürütülen çalışmalara değindi.

Ak Parti İlçe Başkanı Gedizli; “Turgutlu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolların bozulmasını müteahhide yükleyen, geç kalmalarını Elektrik ve Doğal gazı çalışmalarından kaynaklandığını söyleyen Sayın Cengiz Ergün, çalışma yapılan yollardaki doğal gaz hatlarının 1 yıl önceden bittiği, elektriklerin ise 2 önce yer altına alındı. Irlamazda yapılan çalışmalara bir yıldan fazladır sürüyor. Çalışma olmadan önce vatandaşlar orada dinlenip piknik yapabiliyordu. Irlamaza harcanan yaklaşık 13 milyon Lira ile Sayın Turgay Şirin’in proje olan Çakal Azmağı projesi hayata geçirilebilir, yada Irlamaz Vadisi’nin üst kısımları ıslah edilebilirdi” dedi

Ziyarette partililere konuşan Aydemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye düşmanlarının artık gizlenmediğini, açık düşmanlıklarını her tarafta söylediklerini ifade etti.

15 Temmuz’un en uzun gece olduğunu, 16 Temmuz sabahının ise yeni bir Türkiye’nin en aydınlık günü olduğunu belirten Aydemir, şöyle konuştu:

“Türkiye düşmanları bir oldular, beraber oldular ve her türlü şeytani planı devreye soktular. Vatan hainliklerini o kadar gün yüzüne çıkardılar ki, Türkiye’nin düşmanları da artık açık oynamaya başladı ve düşmanlıklarını her tarafta söylüyorlar.15 Temmuz da asker elbisesi giyen teröristler, Türkiye’nin karşısına çıktılar, Türkiye’nin kendi savaş uçağı ve silahı ile bomba olup milletin üstüne yağdılar. 15 Temmuz gecesi, zifiri karanlık bir gece, 16 Temmuz sabahı da Türkiye’nin en aydınlık günü oldu.”

FETÖ’nün 15 Temmuz da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin bastırılmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletine, milletinde ona güvenmesi ile bastırıldığını söyleyen Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşmanlar çatladı, düşmanlar şaşırdı, dostların hepsi sevindi. 16 Temmuz da yeni bir Türkiye doğdu. 16 Temmuz da, içindeki pislikleri atan Türkiye noktasına geldik. Bugün burada rahatlıkla oturabiliyorsak, adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın millete güvenmesi ve milletinde ona güvenmesi sayesindedir. Allah’ında yardımı ile o pilotlar, o silahları ellerinde bulunduranlar kaçtılar ama bu millet meydanları doldurarak yeni bir Türkiye’nin zaferle doğmasına vesile oldular.”

Parti yönetim kurulu üyeleri ile de bir toplantı gerçekleştiren Aydemir, daha sonra Turgutlu’da bazı iş yerlerini ziyaret ettikten sonra ayrıldı