Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Turgutlu ilçesinde vatandaşlarla sokak iftarında buluştu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından düzenlenen sokak iftarına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, Dünya’nın savaş ve açlıklarla her geçen gün kötüye gittiği söyledi.

Kuran-I Kerim Okunması ve dua edilmesi ile başlayan iftar programına, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet Aydemir ve Gedizli, akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtılar.

Ramazan ayında herkesin dilinin döndüğünce dua etmesini ve Allah’ran talepte bulunmalarını söyleyen Aydemir;”Ülkemizin etrafından ki cehennem ateşinin son bulması için dua etmeliyiz”dedi.

Açıklama bulunan Aydemir, şunları söyledi;”Uğur Aydemir;”Bugün burada Turan mahallesine geldik, sokak iftarına katıldık. Turgutlu adeta bu sokak ta bir olmuş, beraber olmuşlar, bu iftarı birlikte vermişler. Benim burada ricam, ellerimizi semaya açalım. Bu ayda herkes dilinin döndüğünce, gücünün yettiğince, dua etsinler, talepte bulunsunlar. Niye ? Çünkü dünya her geçen gün kötüye gidiyor. Her tarafta savaşlar, her geçen gün daha da artıyor. Bu Ramazan ayında, bizlerin, bütün İslam aleminin, zalimlerin zulmüne son verilmesi, açlığın bitmesini ve ülkemizin etrafındaki cehennem ateşinin son bulması için dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum. On bir ayın sultanı ramazan ayında, bereket, rahmet ve mağfiret ayında bir saniyeyi boş geçirmeden, cenabı Allah’tan talep edelim, niyazda bulunalım. İnşallah, gelecek günler aydınlık olacak kanaatindeyim Allah’ın izni ile. Burada iftara emeği geçen bütün Turgutlulu ve Turan mahalleli hemşerilerime teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.