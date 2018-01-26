Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 95. yıl dönümü, önce Turgutlu Tren garında daha sonra da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene Turgutlu Kaymakam vekili Gökay Özkan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve Turgutlulu vatandaşlar katıldı.

İlk tören Turgutlu Tren garında yapıldı. Tren ile Turgutlu’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına trenden inen ve elinde Türk Bayrağı bulunan zeybeği Turgutlu Kaymakam vekili Gökay Özkan karşıladı. Türk Bayrağını öpüp alnına koyarak teslim alan Törene Turgutlu Kaymakam vekili Gökay Özkan törende emeği geçen herkese teşekkür etti. Garda daha sonra Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi Zeybek oynadı.

Törenin devamı 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma alanında devam etti. Anıta çelenk konduktan sonra, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören günün anlam ve önemi belirte konuşmanın ardından son buldu. Ulu Önder, 26 Ocak 1923 tarihinde Turgutlu’ya ziyaret etmişti.