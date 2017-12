Lidya İnşaat olarak Turgutlu ve çevresine değer katmaya devam ediyo. Kurulduğu 2010 yılından bu yana sadece kazanmayı değil aynı zamanda kazandırmayı da kendimize düstur olarak edinen ve her zaman inandığı, yer gösteren değil, yol gösteren bir anlayışı ile klasik müteahhitlik anlayışından öte çevreye ve evrensel değerlere saygılı ve hassas yapılar inşa eden Lidya İnşaat Turgutlu’ya katkı sağlamayı devam ediyor

Turgutlu’da Ege Bölgesinde bir ilki Turgutlu’da gerçekleştirmek isteyen Lidya İnşaat, Turgutlu’nun çehresini değiştirmeye devam ediyor. Pazar günü Ergenekon Mahallesinde akıllı binaların temel atan Lidya İnşaat sahibi Mustafa Karataş ; “Modern” ve “İnsan Odaklı” bir şehir anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Lidya İnşaat, güven odaklı işletme anlayışı ile toplamda 182 daire, 22 dubleks daire ve 12 işyeri projesinden oluşan “Turgutlu Seyirkent-1” ve “Seyirkent-2” projelerini tamamlayarak sahiplerine teslim etti. Siz değerli Turgutlulu hemşerilerimize göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyoruz. Bu gün burada Ege bölgesinin en akıllı evleri olan Artemis Konutlarının temelini atmaktayız. Sizlere sunduğumuz bu projemize inşaatı başlamadan tüm dairelerimiz satılmış durumda, 3 bloktan oluşan inşaatımızın ilk bloğunun temellerini sizlerle beraber atmaktan onur duyuyorum. İnşaatımızın yağım aşamalarında daire sahipleri her daim denetleyebilirler ve sizlerin istekleri doğrultusunda burayı bitirip sizlerle teslim edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Siz Tasarlayın, Biz Yapalım!

Turgutlu’ya her zaman en iyiyi sunan Lidya İnşaat şimdi yepyeni bir proje ile karşınızda. Hayata alışılmışın dışında bakanlar ve farklıyı arayanlar için Lidya İnşaat, şimdi “Artemis Evleri” ile huzurlarınızda. Her anlamda mimarlık ve mühendisliğin çağdaş imkanlarının kullanılacağı “akıllı ev konsepti” ile sizin estetik hayalinizi, biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Lidya İnşaatın en iddialı hamlesi olan “Artemis Evleri”; Ergenekon Mahallesi, Fatih Caddesi, No: 112, Turgutlu, açık adresinde yer alacak.

Artemis Konutları: “Özen ve Kalitenin Turgutlu’daki Adı!”

Artemis Konutları ile ev anlayışı bir adım daha ileriye taşınacak, çağdaş yapıların en inovatif neticesi olan “Akıllı Ev” sisteminin tüm imkanlarının uygulanacağı belirtildi.