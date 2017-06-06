- ARKADAŞLARI VEYSEL’İ UNUTMADI
- KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI; 2 YARALI
- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRÜCÜLERE İFTARLIK
- SICAĞA ALDIRMADAN İBADETLERİNİ YERİNE GETİRİYORLAR
- LİSTEDE MANİSA’DAN İKİ KİŞİ VAR
- TURGUTLULU HATİCE TEOG’ DA İKİ SINAVDA DA BİRİNCİ OLDU
- TURGUTLU’DA MOTOSİKLET KAZASI 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
- HAKİMİYETİ KAYBEDİNCE AĞACA ÇARPIP DURABİLDİ
- ÇATALKÖRÜSPOR ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADI
- “BU SON OLSUN BAŞKA ANALAR AĞLAMASIN”
- ÖĞRENCİLER SORDU BAŞKAN CEVAPLADI
- AVM YAKININDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
- DENEYİMLİ ve TECRÜBELİ PERSONEL
- BAKAN YILMAZ’DAN TURGUTLU BİLSEM’E TEŞEKKÜR
- ÜZERİNDEN TRAKTÖR GEÇEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
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