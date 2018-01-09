Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir fen lisesinde TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, ‘Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı’ isimli projede kullanılmak için uygulanan anket çalışması ilçede büyük yankı uyandırdı.

Sözde TÜBİTAK projesinde öğrencilere dini sorular yöneltildi ve öğrencilerin bu soruları cevaplanması istendi.

Öğrencilere, ‘İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?’, ‘Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır?’, ‘Dini cemaatler olmalı mıdır?’, ‘Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır?’ soruları yöneltildi. Turgutlu Halil Kale Fen lisesi tarafından yapılan anket için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi’nde TÜBİTAK projesi için olduğu belirtilen bir projede kullanılmak üzere öğrencilere sorulan sorular gün yüzüne çıktı. ‘Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı’ isimli proje çalışması kapsamında hazırlanan iki ankette, öğrencilere, yöneltilen sorulara katılıp katılmadığı da soruldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de olurunun alındığı anket çalışmasında 5 lisede bu anketler öğrencilere yöneltildi. Ankete gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu.

Öğrencilere sorulan dini sorular arasında ‘Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?’, ‘Dini cemaatler olmalı mıdır?’, ‘Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?’, ‘Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?’ soruları yer aldı. Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere, ‘İnanan kişinin dini uğruna bir takım zorluklara katlanması gereklidir’, ‘İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir’, ‘İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?’, ‘Türkiye’de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır’, ‘Evleneceğim kişi dindar olmalıdır’ ve ‘Birey hayatını dine göre düzenlemelidir’ gibi ifadeler sorularak, ‘katılıyorum’ veya ‘katılmıyorum’ cevaplarını vermeleri istendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise konuyla ilgili olarak soruşturma açıldığını ifade etti. Dernekbaş, TÜBİTAK projesi geliştireceklerine yönelik izin verildiğini anket içeriğinin sonradan belli olduğunu dile getirdi.