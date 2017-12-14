Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ulusal bir gazetede yayınlanan “AKP’li başkanlar silah zoruyla adam kaçırdı” başlıklı habere ilişkin avukatı Canadar Arslan aracılığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Avukat Arslan açıklamasında; “Müvekkilim Sayın Dr.Mehmet ÇERÇİ, AK Parti il Başkanlığı, 22. ve 23. Dönem AK Parti Manisa Milletvekilliği yapmış ve şu anda da Yunusemre Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kendisi, yaptığı hizmet ve yürüttüğü projelerle birçok kuruluştan ödül alan, belediyecilik anlamında örnek gösterilen ve vatandaşlar tarafından da çok takdir gören, sevilen bir başkandır.

Basına yansıyan iftiranın sahibi Suat DİKTAŞ ise: Askeri personel olarak görev yaparken referansları aracılığıyla Manisa’daki belediyelere kurumlar arası geçiş talebinde bulunmuş. Yunusemre Belediyesi bu talebi olumsuz cevaplamış ancak Saruhanlı Belediyesi kişinin kendi kurumuna geçişine onay vermiştir.

2015 yılında Saruhanlı Belediyesinde göreve başlayan şahıs, Başkan Yardımcılığı görevine getirildikten sonra FETÖ/PDY terör örgütüne iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. Daha sonra kamu görevine iade edildiği ancak, Belediye Başkanı tarafından tekrar yardımcılık görevi verilmediği, müdürlüğe atandığı gerekçesiyle kendi kurumu hakkında iftira ve karalama çabası yürütmüştür. Kamuya iadesinden sonra aktif görev yapmadığı, sürekli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığı ve bu süreçte Yunusemre Belediyesine geçiş ve Başkan Yardımcılığı görevi talebini kişiler aracılığıyla yenilemiş ancak talebine olumsuz cevap verilmiştir.

Bunun üzerine şahsın, Yunusemre Belediyesinin birimlerine sürekli geldiği, buralarda belediye hakkında sorular sorduğu, bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, belediyedeki idarecileri karaladığı ve belediye başkanı hakkında kumpas çalışmaları yürüttüğü; elde ettiği sözde bilgi ve belgeleri bazı siyasilerle ve milletvekilleri ile paylaştığı bilgisi müvekkilimin kulağına gelmiştir.

Müvekkilim, Belediyenin birimlerini ziyareti esnasında Çocuk kültür Merkezi’nde iddia sahibi şahısla karşılaşmış ve kendisiyle görüşme talebini iletmiştir. Davet üzerine Kendisi yine Belediyemizin diğer bir biriminde görüşmeye gelmiş, görüşmeye çalıştığı Belediyenin Başkanı Hüseyin Yaralı’da bu görüşmeye sonradan katılmıştır. Görüşme karşılıklı sohbet içerisinde geçmiştir. Olay bundan ibarettir.

Müvekkilim hakkında basında yer alan ithamlar gerçek dışıdır, asılsızdır, iftiradır.

Bu şahsın yaptıkları ile ilgili Manisa Valiliği, İl OHAL Bürosuna 02.11.2017 tarihli başvurumuz vardır. Bu başvurunun konusu, şahsın belediye hakkında yaptığı keşif, bilgi ve belge toplama gayretinin FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı bir araştırma ve kumpas çalışması olup olmadığının soruşturulması talebidir.

İddia edilen konuların muhatabı adli makamlar olmasına rağmen şahsın konuyu adliyeye taşımak yerine ısrarla siyasilere ve basına malzeme yapmaya çalışmasını, müvekkilim üzerinden AK Parti’yi yıpratma çabası olarak görmekteyiz.

Bu iftiralarla ilgili; iftira sahibi kişi ile bu iftiraları tarafımızdan bilgi almadan yayınlayan ve müvekkilimi töhmet altında bırakan basın yayın organları hakkında şikâyet hakkımız yarın kullanılacaktır.” ifadelerine yer verdi.